Frederik Hansen glæder sig over den store interesse for Blomstergården. Foto: Jens Wollesen

Blomstergården har allerede 35 unge lejere

Det var fredagens tilbud på den tidligere gartnerigrund på Grønvej. De fire lokale ejere af A/S Blomstergården er i fuld gang med første etape. Den omfatter 52 ungdomsboliger, og byggeriet er forud for tidsplanen.

Og han er meget tilfreds. Interessen for ungdomsbolig-projektet er stor. Der er allerede udlejet 35 boliger, og han er ret overbevist om, at alle 52 boliger er udlejet, når byggeriet er færdigt.

De går på HF på Næstved Gymnasium, og glæder sig til at flytte hjemmefra og til Blomstergården til sommer. Og de planlægger faktisk at blive boende efter at de er færdige med HF i 2018. Mads Andkjær har planer om at blive lærer eller pædagog, mens Mathias Campanella satser på at blive politibetjent.