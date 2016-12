Østre Landsret hævede straffene for to mænd, som er dømt for afpresning. Den ene af de to er kun 20 år, men trods sin unge alder har han flere lange fængselsstraffe bag sig; således har han tidligere fået domme på både 18, 12 og 11 måneder for blandt andet vold, forsøg på røveri, trusler og våbenbesiddelse i form af en skarpladt pistol. Foto: Allan Grasberger

Black Army-afpressere fik forhøjet straffe i landsretten

Blot tre dage senere ville de dømte have yderligere 10.000 af caféejeren, som denne gang valgte at kontakte politiet. Ordensmagten mødte op i Ramsherred og anholdt de to, der troede, at de skulle mødes med deres offer for at hente yderligere nemme penge.

Sagen var for landsretten i slutningen af sidste uge, og her blev byrettens dom altså stadfæstet. Også i Østre Landsret fandt man de to skyldige i afpresning, ligesom den 20-årige også blev dømt for at være i besiddelse af en kniv, for at køre uden førerret og for at lyve om sin identitet ved anholdelsen. Den 20-årige er i øvrigt den samme mand, der var temmelig omtalt i medierne sidste år, da han blev skudt ned i storcenteret Fields på Amager. I retten forklarede manden dog, at der havde været tale om et personligt opgør, som ikke havde noget at gøre med indvandrergruppen Black Army, som begge dømte nægtede at være medlemmer af.