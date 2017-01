Nu bliver idyllen i Højboparken brudt af interne skænderier i bestyrelsen. En tidligere kasserer beskylder den nuværende kasserer for hacking. Foto: Næstved Kommune

Bitter strid i forening: De har hacket min mailkonto

Næstved - 25. januar 2017 kl. 14:37 Af Robert Andersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- De har hacket min mailboks.

Det siger den tidligere kasserer i grundejerforeningen Højboparken i Karrebæksminde Birgit Rasmussen.

Hun mener, at medlemmer af bestyrelsen uretmæssigt har hacket sig ind i hendes private mailboks og har kopieret flere dokumenter, som siden er sendt til et bestyrelsesmedlem. Det drejer sig om minimum 12 mails - inklusiv en mail med private bankoplysninger og et budget for det lokale vandværk, hvor Birgit Rasmussen også sad i bestyrelsen

- De har også kopieret private mails, og de har sendt mails fra min mailadresse, siger hun.

Foreningens nye kasserer Jeanette Rasmussen erkender at have været inde i mailboksen for at finde dokumenter, der vedrører foreningen, og hun kan ikke se, at hun skulle have gjort noget forkert.

- Det er foreningens computer, siger hun.

Hun mener, at Birgit Rasmussen bare kunne lade være med at bruge sin private mail til foreningsarbejdet.

- Det havde vi aftalt, at vi ikke skulle, siger Jeanette Rasmussen.

Birgit Rasmussen mente, at hun havde taget sine forholdsregler og havde slettet alt fra den computer, hun havde fået udleveret til foreningsarbejdet, inden hun stoppede som kasserer, men det har tilsyneladende været muligt for Jeanette Rasmussen at få adgang til Birgit Rasmussens private mail alligevel.

- Det lå hulter til bulter med hendes egne mails, og der blev ved med at komme nye mails til foreningen, siger Jeanette Rasmussen.

Birgit Rasmussen føler sig meget utryg, og nu har hun en gang for alle stoppet andres adgang til sin mailkonto, men hun har det skidt med, at fremmede har haft adgang til hendes private papirer.

- Hvad har de læste, og hvad har de rodet i? De har været inde flere gange. Det er et brud på brevhemmeligheden, siger hun.

Det afviser Jeanette Rasmussen, som mener, hun er i sin gode ret til at hente foreningsmails i den private mailboks.

- Jeg aner ikke, hvordan man hacker noget, siger hun.