Bisættelse: Biografdronningens smukke farvel

Uden for byen var hun nok bedst kendt som filminstruktør, og rollen som instruktør beholdt hun helt frem til sin død i en alder af 92 år - således havde hun selv skrevet drejebogen for hele sin bisættelse.

- Annelise døde om morgenen den 28. december i sengen ved siden af Carl Johan, hvor hun havde lagt sig til at sove for sidste gang, sagde Helle Poulsen under bisættelsen.

Annelise Hovmand havde en sidste overraskelse i ærmet til de mere end 100 venner og familiemedlemmer, som var mødt op lørdag: Da ligvognen kørte væk fra Sankt Mortens Gade drejede den op ad Østergade for at vende rundt og returnere til Kattebjerget, hvor den parkerede lige foran Næstved Bio. Her holdt den et par minutter, inden den kørte videre med Annelise Hovmand - for sidste gang nogensinde.