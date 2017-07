Se billedserie En kanin er kort før startskuddet til Danmark Dejligst blevet trukket op af hatten. Festivalen forlænges med en dag og får besøg af Birthe Kjær om lørdagen. Foto: Britt Lindemann Foto: Britt Lindemann

Birthe Kjær kommer til Danmark Dejligst

Næstved - 20. juli 2017

Fredag går det løs i Karrebæksminde, når festivalen Danmark Dejligst for andet år i træk kommer til byen. Oprindeligt er Danmark Dejligst en endagsfestival, men festen i Karrebæksminde fortsætter også om lørdagen. Dansktop-ikonet Birthe Kjær skulle oprindeligt have spillet til Danmark Dejligst i Stevns om lørdagen, men da den lokale styregruppe på Stevns og folkene bag Danmark Dejligst er blevet uenige, har man i Stevns valgt at aflyse festivalen.

- Danmark Dejligst kontaktede os for at høre om, der var mulighed for at forlænge festivalen med en dag. Da de ringede, var jeg sammen med hele tovholder-gruppen og alle var klar på ideen, så vi fortsætter om lørdagen, hvor Birthe Kjær går på scenen klokken 16, siger medarrangør Heide Mørkeberg, der i øjeblikket knokler for at få lørdagens program på plads.

Som det ser ud nu, kommer der - udover Birthe Kjær - også et par lokale bands, og så er det lykkes at få Bo Evers, der optrådte ved sidste års Danmark Dejligt, til også at komme og spille om lørdagen. Ligesom til fredagens arrangement er der fri adgang for publikum om lørdagen. Både fredag og lørdag foregår festivalen på De Hvide Svaner.

Danmark Dejlist så dagens lys tilbage i 2012, hvor festivalen blev holdt i Stilling ved Skanderborg, Siden er festivalen bare vokset og vokset. Folkene bag Danmark Dejligst håber, at man en dag når 101 byer med lokale havefester.

I år besøger festivalen i alt 25 byer.

Det er musikeren Rasmus Nøhr, der er drivkraften bag festivalen. Ham og så et hav af frivillige kræfter. Hver by har sin egen lokale styregruppe. Derfor er hver byfest også unik.

Festpladsen åbner fredag formiddag klokken 10.15 og klokken 11 om lørdagen.