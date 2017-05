Bilmanden vil bygge 38 rækkehuse i Fensmark

René Jørgensen købte grunden i 2016, og præsenterer nu et spændende rækkehus-projekt. Og den optimistiske tidsplan siger, at alle 38 boliger kan være færdige om et par år.

- Jeg tror, at der vil være stor interesse for rækkehusene. Der er tale om fuldmurede huse med tegltag, carport og lavenergivenlige. Traditionel byggestil. Jeg oplever, at der er godt gang i byggeriet i blandt andet Vallensved og Holme Olstrup. Og rækkehusene i Fensmark ligger bestemt ikke dårligere, i et hyggeligt område med en lille sø. Og Fensmark har det hele, indkøbsmuligheder, skoler og apotek plus fritidsfaciliteter. Så jeg er optimist, siger René Jørgensen.