Se billedserie Birthe og Niels Wengberg med tredje generation i møbelhuset, sønnen Jan Wengberg har gemt den første kassebog som første generation, Villy Wengberg, brugte de første mange år. Foto. Per Witt

Billedserie: Tre generationer holder jubilæum

Næstved - 30. august 2017 kl. 07:18 Af Per Witt Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den 7. september 1937 kunne man få lædertasken repareret for en krone i Glumsø. Beløbet var første mønt i kassen, og bogført som indtægt øverst på allerførste blad i den første kassebog, der holdt indtil 1944.

Bogen vidner om alle de små og store reparationer og nyindkøb, som egnens borgere foretog, når de besøgte saddelmager Villy Wengberg i hans lille butik i Storegade i Glumsø for 80 år siden og under 2. Verdenskrig. Egnens bønder havde også brug for sadelmagerens ekspertise, bl.a. indenfor seletøj. Det er en historie i sig selv.

Man vil ikke kunne forlange, at Villy Wengberg skulle kunne forudsige, hvad hans beskedne virksomhed ville udvikle sig til på de 80 år - og i hænderne på først hans søn Niels og nu i barnebarnet Jan Wengbergs.

Men kimen lagde han og hustruen Sigrid, der 11 år efter starten flyttede værksted og butik til større lokaler i Østergade 12.

Sønnen Niels Wengberg, 78 år, er oprindelig uddannet sadelmager og tapetserer. Han kom med i firmaet og overtog det efter faderen i 1964.

Sammen med hustruen Birthe byggede han det første møbelhus på Åsøvej 2 i 1969. I 1985 overtog Wengbergs Møbler det tidligere mejeri overfor og åbnede WM Læderbo på Åsøvej 1 i 1985. Her forhandles, som navnet antyder, lædermøbler, og med så stort et sortiment, at forretningen betegnes som et af Nordeuropas største lædermøbelhuse.

I dag har tredje generation taget over. Den møbelhandleruddannede Jan Wengberg, 51 år, er flasket op med møbler i forældrenes butik, og det var oplagt, at han skulle føre virksomheden videre. Møblér med Wengberg er helt og holdent overtaget af Jan Wengberg mens Møblér med Læderbo ejes af far og søn Niels og Jan Wengberg i fællesskab.

Møbelhuset på Åsøvej 2 har knopskudt flere gange gennem årene. I dag er der ikke mange steder i boligen, der ikke kan indrettes med Wengberg møbler, belysning, malerier, spejle og meget andet tilbehør til stue, børneværelse, køkken og soveværelse. Det er et af de helt store møbelhuse på Sjælland, som nu har været familien Wengbergs livsværk siden starten i 1937.

Jan Wengbergs mor Birthe, arbejder stadig på deltid i bolighuset, og holder et vågent øje med sønneke.

Jan Wengberg tager ofte på messer og besøger fabrikker i udlandet, for at se, hvilken vej trenden går og for at købe ind til sig selv og andre af kædens butikker.

For fem år siden etablerede Jan Wengberg møbelbutikken Møblér med WM Living på 1.200 kvm på Strandlodsvej 20 på Amager.

I møbelhuset på Amager sælges moderne designmøbler og ikke af hvem som helst: Her er nemlig 4. generation, 22-årige Mads Wengberg, tilknyttet et par dage om ugen mens han læser på Copenhagen Business Academy. Efter alle solemærker at dømme bliver Mads Wengberg den i familien, der sammen med faderen Jan Wengberg kan fejre 100 års jubilæum i 2037.

- Så er jeg 71 år, og så må det være på tide, at jeg overlader roret, siger Jan Wengberg med et smil. Hans 24-årige datter Ditte har helt andre planer. Hun læser medicin i København.

Det runde hjørne markeres over tre raske dage, 1., 2. og 3. september. Søndag 3. september kan man møde leverandører, der fortæller om, hvad gemmer sig bag polstringerne. Sammme dag kommer slagter Eddie fra Glumsø forbi med sin pølsevogn.