Se billedserie I juni 2016 mødte Ugebladet Mohamad nor Mohamad (tv.) og Santos Arthua i asyllejren i Næstved, hvor de fortalte om lejrens fodboldhold, som de stod i spidsen for. Foto: Niels Brande Foto: unknown

Billedserie: Santos er savnet på banerne hos Næstved IF

Næstved - 18. juli 2017 kl. 09:59 Af Niels Brande Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I seks måneder var Næstved hjem for 31-årige Santos Arthua fra Ghana. Han var en af beboerne i asyllejren i Næstved, og her mødte Ugebladet Næstved ham i juni 2016 til en snak om fodbold.

Sammen med Mohamad nor Mohamad fra Iran stod Santos Arthua nemlig i spidsen for et fodboldhold i lejren.

Beboerne i teltlejren bestod i høj grad af unge mænd, og fodbold kunne forene dem.

Santos Arthua var en hård træner. Han satte en ære i, at hans spillere præsterede deres bedste, og det bar frugt, da de sidste sommer stillede med to hold til DM i street fodbold i Vordingborg.

- Det ene hold vandt deres række, og det andet fik også en høj placering, fortæller Santos Arthua, da Ugebladet møder ham i Center Avnstrup ved Hvalsø på Midtsjælland, hvor han bor nu.

Da teltlejren i Næstved lukkede i efteråret, blev Santos Arthua sendt til Rødby og derfra videre til Avnstrup for to-tre måneder siden.

Han kommer fra byen Cape Coast 150 kilometer vest for Ghanas hovedstad Accra. Egentlig har han fået afslag på sin ansøgning om opholdstilladelse i Danmark, men han håber stadig.

For nylig var han til møde på den ghanesiske ambassade i Hellerup til en samtale om at rejse hjem til Ghana.

Det er han ikke interesseret i. Han har ikke tænkt sig at slås for sin sag. I hvert fald ikke fysisk. Det har han set andre gøre, og det var ikke kønt, men han håber, han får lov til at blive. Lige nu venter han på, om Røde Kors vil hjælpe med at få åbnet hans sag igen.

Mens han boede i Næstved og i begyndelsen i Rødby var han engageret som træner på Næstved IFs mini sportscollege for U8-U12-spillere.

Som licensklub kan Næstved IF ikke engagere hvem som helst som træner, men Santos Arthua var fagligt dygtig, vurderede klubben efter en samtale med ghaneseren.

- Vi lavede et forløb for at slå to fluer med et smæk. Dels for at give ham indhold, men også fordi han havde nogle kompetencer med rytmik og motorisk træning, vi var meget interesserede i, siger Søren Jørgensen, leder af Næstved IFs mini sportscollege.

Da ghaneseren blev flyttet til Rødby, formidlede NIF kontakt til DBUs afdeling Lolland-Falster.

- Vi håber, vi hjalp ham lidt på vej. Vi var glade for at have ham, og vi var faktisk kede af, at han rejste til Rødby, siger Søren Jørgensen.

Transportudgifterne var årsag til, at Santos stoppede med at træne i Næstved.

- Jeg ville gerne have blevet ved med at træne, men jeg havde ikke råd til det. Havde jeg råd til det, ville jeg helt sikkert stadig tage turen, for jeg savner børnene, siger Santos Arthua.

Læs hele artiklen i Ugebladet Næstved i denne uge.

Ugebladet har uden held forsøgt også at få kontakt med iranske Mohamad nor Mohamad.