Billedserie: Så blev det sommer

Næstved - 23. maj 2017 kl. 12:31 Af Esben Thoby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For nylig kunne Sjællandske efter en tur til Enø Camping i Karrebæksminde berette om påsken, der regnede væk.

Blot en måned senere tog avisens udsendte til samme by - for at konstatere, at vi har sprunget foråret over; sommeren er over os.

- Jeg tør godt sige, at det officielt er sommer - ellers havde jeg i hvert fald ikke ligget her i shorts og bare ben. Det bliver vist ikke meget bedre i Danmark end det her, lød det fra Sarah Woodgates, som avisen mødte på stranden.

Her lå hun og nød solen sammen med sin ægtefælle, Moni Woodgates, og veninden Michelle Brenøe.

- Vi har læseferie, og så besluttede vi os for at tage en dag på stranden. Det er helt sikkert sommer nu, for vi har været udenfor alle de 14 dage, vi har haft læseferie, fortalte Michelle Brenøe.

Selvom pigerne mente, at det lige så godt kunne være august, havde ingen af dem dog været ude for at få en dukkert i det blå.

- Nej, de to andre har været ude at dyppe tæerne, men jeg holder mig langt væk, sagde Sarah Woodgates, som dog kunne berette om, at flere børn havde været i vandet i løbet af eftermiddagen - og »en gut i våddragt«.

Et par af de børn var syvårige Liva Langrind og hendes to år yngre lillebror Carl fra Skævinge i Nordsjælland. De var i vandet for første gang i år.

- Det var rigtig, rigtig koldt, men vi var også derude i 10-15 minutter, fortalte Liva Langrind, som var afsted sammen med sin mor, far, farmor, farmor, faster og fasters kæreste.

- Vi har lejet en hytte hos Danbolig til en miniferie, som startede i lørdags og slutter i morgen (i dag, red.). Vi var i Karrebæksminde i efteråret, men ville gerne opleve byen om sommeren, og det må vi sige, vi har været heldige med, at det blev, sagde mor Christina Langrind.

Også på Kanalkroen var der stort rykind mandag.

- Sommeren kom lige pludselig i torsdags. Det kom lidt bag på os, for selvom vi er begyndt at ansætte personale, så er det ikke alle, der er helt lært op endnu. Derfor fik vi pludselig ret travlt i weekenden, fortalte forpagter Malene Hansen.

Skal man tro vejrudsigterne, så fortsætter det varme vejr i hvert fald måneden ud. Sommeren er begyndt.