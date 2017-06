Se billedserie Skulle der ske et rigtigt terrorangreb i BonBon-Land på en hverdag, vil Beredskabsstyrelsen lynhurtigt kunne stille med 10 befalingsmænd og 60 værnepligtige. Fotos: Jørgen C. Jørgensen Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Send til din ven. X Artiklen: Billedserie: Redningsøvelse i BonBon-Land Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Billedserie: Redningsøvelse i BonBon-Land

Næstved - 09. juni 2017 kl. 07:56 Af Esben Thoby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Hjælp, hjælp! Det gør ondt! Så gør dog noget!

BonBon-Land så torsdag formiddag noget anderledes ud, end når glade børn og voksne entrerer forlystelsesparken. Røgen sivede ud fra flere forlystelser, og rundt omkring i parken lå blødende og sårede mennesker og skreg på hjælp.

Heldigvis var der blot tale om en redningsøvelse, som Beredskabsstyrelsen i Næstved afholdt for fire befalingsmænd og 23 værnepligtige. De skrigende personer var sminket, så de lignede ofre for en rigtig eksplosion.

Der var 19 figuranter, som kunne råbe og skrige, og omkring 10 stendukker, der ikke sagde så meget. Men alle sammen skulle reddes af de værnepligtige, som ikke på forhånd vidste, hvad øvelsen gik ud på.

- Sidste gang foregik øvelsen på Crazy Daisy, hvor vi skulle hjælpe folk ud af røgen. Vi troede sådan set, vi skulle det samme igen, så det er mega fedt, at vi skulle til BonBon-Land i stedet, siger 22-årige Linea Clausen, som blandt andet måtte klatre otte-ti meter op i Hankatten for at redde en tilskadekommen deroppe.

- Vi får meget ud af en dag som i dag. Vi bliver mere rutinerede i de ting, vi kan i forvejen, og så lærer vi meget samarbejdsmæssigt. Det er fedt at få lov til at bruge det hele, tilføjer hun.

Normalt får Beredskabsstyrelsen hjælp af lokale skoler, når de skal finde figuranter, som kan spille sårede. Torsdag var et par efterskoleelever med, men på grund af eksamensperioden var resten andre værnepligtige. Heriblandt 21-årige Patrick Hass:

- Selvfølgelig ville jeg hellere have været redder. Det var ikke så fedt at sidde stille to timer i en rutsjebane og vente på at blive reddet. Men vi var delt op, for der var også øvelser i går (onsdag, red.), så vi har skiftedes til det, fortæller han og fortsætter:

- Vi får alligevel meget ud af det, for vi ser jo, hvad de andre gør. Det var et godt scenarie, der var sat op her, og jeg har lært en masse. Det her kunne jo ske i virkeligheden, så det var virkelig fedt at få muligheden for at prøve det.

Scenariet i BonBon-Land var, at der var sket flere eksplosioner på samme tid. Det vil med overvejende sandsynlighed kun ske i forbindelse med et terrorangreb, men det var ikke en decideret terrorøvelse.

- Så ville der have været politi og brandfolk, og vi skulle være mere opmærksomme på eksempelvis at sporsikre. Men selve redningsdelen er den samme som ved et terrorangreb, forklarer øvelsesleder Anders Lolk Vestergaard, som erklærer sig tilfreds med dagen:

- Det handler om at øve sig i kompetencer, de værnepligtige allerede har, men i et realistisk miljø. Det øger motivationen, og jeg synes, de klarede sig rigtig godt i dag. De er blevet gode til det, vi har lært dem.

Øvelsen i BonBon-Land varede i omkring fire timer frem til cirka klokken 13.