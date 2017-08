Billedserie: Nyt tag for millioner

Se billedserie Arktiekt og ingeniør Per B. Schleiter inspicerer tømrerarbejdet - både det oprindelige 500 år gamle og det helt nye, der er udført med respekt for det gamle håndværk. Foto: Per Witt

Næstved - 26. august 2017
Af Per Witt

Nej, det er ikke en kunstnerisk happening, der lige nu viser Fodby Kirke som en plasticindpakket installation.

For pakket ind, det må man sige at den gamle 1100-tals kirke er blevet fra syldsten til over klokketårn og hele vejen rundt. Og det skal den være indtil ultimo november.

Årsagen er, at der skal lægges 6-7.000 nye, nordjyske tegl på, og det var på høje tid.

- Det var efterhånden blevet noget utæt og vi har haft spande stående rundt omkring for at opsamle det værste, forklarer Kirsten Nielsen fra Fodby Menighedsråd.

Men det har nu også holdt godt i de ca. 107 år, det har ligget. Og det kan man egentlig også sige om det underliggende træværk. De bærende dele er faktisk 500 år gamle og står stadig distancen. Sådan da.

- Det tag har været gennem ikke så lidt i sin tid, siger ingeniør og arkitekt Per B. Schleiter fra det Sorø-baserede rådgivende ingeniørfirma Ankon, der har entreprisen på renoveringen.

Da man fjernede det gamle tag kunne man virkelig se, hvad der har været gjort af lappeløsninger hver gang der er blevet lagt nyt tag på gennem århundrederne. - Når vi nu renoverer tagkonstruktionen udskifter vi så lidt som muligt af træværket. Vi skal bevare, hvad bevares kan, og vi benytter også de gamle teknikker, når vi renoverer, fortæller Per B. Schleiter, der i en menneskealder har været med til at renovere en endeløs række af kirker.

Til at udføre arbejdet er to lokale firmaet sat i sving. Det er tømrerfirmaet HRJ Service og murerfirmaet Børge Jakobsen & Søn over. Den sidste understrygning af teglene skal ske inden frosten sætter ind, og derfor er uge 45 sat som sidste arbejdsuge på projektet.

- Hele projektet koster 3,1 millioner kroner, men så har vi også et tag, der gerne skulle holde tæt i hundrede år mere, siger Kirsten Nielsen, der p.t. er fungerende menighedsrådsformand.

Hun inviterer derfor alle interesserede til at komme op på stilladset og ind langs tagkonstruktionen og se det interessante renoveringsprojekt sammen med rundviser Per B. Schleiter. Det sker på torsdag 31. august klokken 17 til 19. Hun råder til, at man bestiller plads til rundvisning. Det kan ske bl.a. til sognepræst i Karrebæk og Fodby Jakob Grandjean på tlf. 55 44 22 33.

Samme Per B. Schleiter kan vise endnu en kirke frem i denne uge. Det er dagen før, 30. august, i Rønnebæk kirke og ligeledes klokken 17-19. Tilmelding er mulig hos sognepræst Christine Pihl på tlf. 55 72 45 54.