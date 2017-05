Se billedserie Trampolinen var uhyre populær, og det var faktisk ganske utroligt, hvor mange børn der kunne være plads til på én gang. Fotos: Esben Thoby

Billedserie: Idrætsdag for de mindste

Næstved - 19. maj 2017 kl. 11:15 Af Esben Thoby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det var svært ikke at komme derfra med et stort smil på læben, hvis man torsdag formiddag gik en tur igennem Rådmandshaven i Næstved. Her var nemlig samlet godt 100 børn fra flere af kommunens vuggestuer og dagplejere for at deltage i årets idrætsdag for de mindste. Arrangementet var en del af årets børnekulturfestival.

Der var sørget for mange forskellige aktiviteter til de små, som blandt andet kunne hoppe på trampoliner, gå på ministylter, kaste med bolde og gå på line. Der var også mulighed for at kravle igennem et langt rør - og noget mindre idrætsagtigt at puste med sæbebobler.

- Det sjoveste var trampolinen. Fordi den er blå, sagde Sigrid Jerlach Hansen på to år til Sjællandskes udsendte, som her sætter personlig rekord for hidtil yngste person interviewet.

- Det var også sjovt at kravle igennem røret. Sådan et har jeg ikke derhjemme. Hjemme i min have har jeg to gynger og en sandkasse, fortsatte den snaksaglige, unge dame.

Også blandt de voksne var der begejstring over dagen - som også bød på en hel del bedre vejr, end da der i tirsdags var idrætsdag for børnene over tre år.

- Vi vil gerne støtte op om hele Børnekulturfestivalen, og derfor deltager vi i dag. Det er nogle sjove aktiviteter for børnene, men det er også godt for os voksne, som kan hente inspiration, fortalte Jannie Elm, pædagog på Pilegården.

- Jeg havde eksempelvis ikke tænkt over, hvor mange ting man kan bruge et reb til. Så vi tager nogle ting med herfra, som vi også kan bruge i legene hjemme på Pilegården, lød det videre.

Børnekulturfestivalen har fundet sted hele ugen og slutter i dag.