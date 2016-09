Billedserie: Hundredevis til fernisering på Rønnebæksholm

Se billedserie Flere hundrede kunstinteresserede var til fernisering lørdag på Rønnebæksholm. Foto: Jan Søe

Næstved - 19. september 2016

Lad det være sagt med det samme: Det er en mageløs smuk udstilling, der resten af året pryder væggene på Rønnebæksholm.

Malerier af den afdøde svenske kunstmaler Carl Johan Forsberg blandes her med værker af den i allerhøjeste grad levende danske kunstner Eva Louise Buus, der selv har kurateret - dvs udvalgt - værkerne til udstillingen »Forestillinger om skønhed«.

Buus blev for mange år siden fanget af Forsbergs værker på kunstmuseet på Fanø, hvor den svenske maler levede i en årrække med sin danske hustru. År senere vendte hun tilbage og fik lov at se de værker af Forsberg, museet havde liggende i arkivet. Og hvilken overraskelse; i stedet for smukke strandlandskaber dukkede akvareller frem af nøgne kvinder, smukke, grimme og voldsommere.

Eva Louise Buus var fanget, og siden har Forsbergs kvinder været hende en stor inspirationskilde, hvilket man kan forvisse sig om på Rønnebæksholm, hvor deres værker hænger side om side.

Og der hænger de så og klæder, ja, nærmest komplementerer hinanden på forunderlig vis. Hendes inspiration af hans værker er ganske tydelig hele vejen igennem udstillingen, som man er nødt til at se for selv at kunne danne sig det rette indtryk.

De søger begge skønheden, som Forsberg nærmest var besat af i klassisk forstand. Men mens han søgte skønheden i nuet i sine værker, ser hun mere skønheden i forfaldet. Det er måske ganske naturligt, idet hendes eksperimenter med at skabe værker afledt af Forsberg har ført til billeder, der kun består af metal og forskellige syreblandinger. Dette gør, at værkerne forandres og nedbrydes i en konstant proces, som man aldrig ved hvor ender. Undervejs har hun så at sige kopieret ham i sit eget udtryk.

Som nævnt er det en beundringsværdig udstilling. Men selv om det er Eva Louise Buus' erklærede håb, at Forsberg ad denne vej igen vil blive interessant for et moderne kunstpublikum, tror denne skribent mere på, at det bliver Eva Louise Buus' egne værker, der løber med opmærksomheden. Og det er fuldt fortjent.

Udstillingen er åben til 18. december.