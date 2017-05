De 22 medvirkende i Fame kommer til at blive bakket op af et ottemands stort orkester, når det går løs i Ny Ridehus. Fotos: Esben Thoby

Billedserie: Generalprøve på Fame

Siden januar er der blevet øvet hver eneste torsdag, fredag og lørdag. I fredags var der så generalprøve, hvor Sjællandske mødte to af hovedrollerne; 20-årige Emmely Moraitis spiller Carmen Diaz, mens den et år ældre Marie Holst kan opleves som Serena Katz.

- Det er givende, at det er lavet på den måde. Det kan godt være, chancen for en rolle bliver mindre, men forestillingen bliver tre gange bedre. Jeg synes, det er mega fedt, siger Marie Holst.

Emmely Moraitis er en af dem, som ikke går på Talentskolen. Hun glæder sig over at have fået chancen for at medvirke.