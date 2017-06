Billedserie: Farvel til Fame

Se billedserie Over 1000 publikummer nåede at opleve Fame i Ny Ridehus.Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Næstved - 06. juni 2017 kl. 09:07 Af Esben Thoby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Da vi havde spillet den sidste scene, var jeg grædefærdig. Og vi var mange, der græd på scenen.

Sådan siger Ricki Hall, der har spillet Mr. Meyers i Musikteater Næstveds opsætning af Fame. Forestillingen spillede fire gange, og søndag var sidste dag.

- Det er super ærgerligt, at det er slut allerede, for jeg kunne have spillet den 1000 gange til, fortæller den 24-årige andetårselev på Talentskolen.

Det er netop elever fra Talentskolen som har udgjort cirka halvdelen af castet til Fame, mens den anden halvdel er andre talenter udefra. Musikteater Næstved overtager undervisningen under hele forløbet, som startede allerede med auditions i januar.

Meningen er, at give de unge chancen for at prøve sig selv af i et så professionelt miljø som overhovedet muligt.

- Det mener jeg helt sikkert, vi er lykkedes med. De unge har virkelig løftet sig under processen, og mange er klar til at tage en videregående uddannelse inden for scenekunst, mener instruktør Kristian Studsgaard, der også er afdelingsleder på Talentskolen.

- Hvis ingen af dem her kommer til at leve af musicals, så spiser jeg min kasket, tilføjer han.

For Ricki Hall var det en stor oplevelse at være med i musicalen.

- Jeg har stået på en scene før, men det her er det største, jeg har været en del af, og jeg har virkelig nydt det. Jeg gik ind i Ny Ridehus med kæmpe ærefrygt, for jeg har set så mange fantastiske optrædener på den scene. Nu sætter jeg flueben ved en drengedrøm, siger han og kalder oplevelsen en milepæl i sin karriere.

- Og det at gå på Talentskolen har givet mig utroligt meget. Ud over at være med her får man også et kæmpe netværk. Jeg er klart den lykkeligste udgave, jeg nogensinde har været af mig selv takket være Talentskolen, lyder de store ord.

For 20-årige Ditte Staalsgaard var det ikke kun et farvel til musicalen Fame. I næste uge er hun færdig efter tre år som elev på Talentskolen.

- Det har været så fedt at være med. Vi betragtes som professionelle og får meget ansvar. Der er tillid til, at vi præsterer, men det handler også om at komme til tiden og gøre, hvad der bliver sagt. Det er en hård verden, og jeg er forelsket i den, siger hun.

Det unge musicaltalent fortæller, at hun slet ikke var klar over, hvor hårdt det ville være, og at hun var meget tæt på at droppe ud allerede på det første år.

- Så nu er jeg virkelig glad for, at jeg fortsatte. Min plan har hele tiden været, at jeg ville ud at rejse, når jeg var færdig, men nu er jeg kommet i tvivl. Jeg har fået så meget ros fra mange steder, så nu overvejer jeg lidt at søge ind på skuespillerskolen med det samme. Jeg har virkelig fået selvtillid og følelsen af, at jeg kan det her.

Musikteater Næstved er allerede i gang med at planlægge næste års musical. Her vil det være stykket Legally Blond, som sættes op i Ny Ridehus.