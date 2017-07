Se billedserie »Hej hej.« Efter to timeres forberedelse var børnene klar til at køre ud i det grønne og spise deres medbragte madpakker. Arrangementet sluttede klokken 14. Fotos: Esben Thoby Foto: Wollesen

Send til din ven. X Artiklen: Billedserie: Børn var kuske for en dag Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Billedserie: Børn var kuske for en dag

Næstved - 27. juli 2017 kl. 16:19 Af Esben Thoby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Børnene havde glædet sig, og alle mødte et kvarter før planlagt, da Flemming og Birthe Møllers gård i Lille Tvede, øst for Næstved, onsdag for første gang dannede rammen om en aktivitet under Aktive Feriedage.

»Kusk for en dag« var titlen, men det handlede ikke kun om at køre i hestevogn. Der er nemlig meget klargøring, inden hestene er klar til at trille af sted, og det fik 12 børn i alderen 8 til 13 år lov til at opleve.

- Jeg er overrasket over, at der er så meget udstyr. Det troede jeg ikke, fortalte 12-årige Josefine Nielsen fra Næstved, som holder sommerferie fra rideskolen.

- Jeg er bare glad for at kunne lave noget med heste. Når man først er begyndt at gå til ridning, er det svært at undvære. Så får man ponyfeber, grinede hun.

Ægteparret Møller tilbyder hestevognskørsel gennem hjemmesiden hestmedvogn.dk. Flemming Møller var glad for at have slået dørene op til Aktive Feriedage.

- Det er en fornøjelse at være sammen med en flok nysgerrige unger. Det er noget helt andet for dem at stå ved siden af sådanne køreheste, som de ikke er vant til. Og så har der allerede været to henne og fortælle, at de gerne vil køre i hestevogn, når de skal konfirmeres i 21, lød det med et smil, inden kusken tilføjede mere alvorligt:

- Jeg håber at give børnene en større hesteforståelse. Mange børn mangler forståelse for dyr helt generelt. Det gælder også voksne, og jeg kan undre mig over, hvordan toårige får lov af deres forældre til at løbe under hestene og klappe deres maver, når vi er ude. De her to store heste skal man altså have respekt for.

Der var fuldt optaget til »Kusk for en dag«, som gentages i august. Ikke overraskende var pigerne i overtal. Faktisk var otteårige Oliver Nordling eneste dreng, og han var i selskab med sin to år ældre søster, Freja.

- Det er rart, at hun er med, for så er jeg lidt mere tryg. Jeg kunne godt tænke mig at gå til ridning ligesom min søster, sagde drengen.

Storesøster Freja havde helst været alene af sted, men var alligevel sød til at tage sig af Oliver, når det nu alligevel skulle være.

- Det er ret irriterende, at han er med, for han er lidt bange og tør ikke noget. Så siger jeg, at han må prøve selv, men det er svært, når han kigger på mig med sine hundeøjne, lød det fra den tiårige pige.