Keld Heick spiller Valde Underbid, som bor i en campingvogn og er gode venner med byens børn. - Han trøster dem og gør dem opmærksomme på, at ikke alting er, som det ser ud på overfladen. Valde er den pædagogiske, og det kan jeg godt relatere til, for jeg er faktisk uddannet skolelærer, siger Keld Heick.

Billeder og video: Hoftesvingende Heick i hopla i »Bølle-Bob og Smukke Sally«

Næstved - 01. september 2017 kl. 11:30 Af Esben Thoby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- De er fantastiske, de hoftesving, Keld! Men vi skal se dig forfra og ikke fra siden, når du gør det, så giver det bedre effekt.

Den første prøve på gulvet i Arena Næstved er i fuld gang, og instruktør Henrik Launbjerg retter på Keld Heick, som - i modsætning til de unge medvirkende i musicalen »Bølle-Bob og Smukke Sally« - har fået frie tøjler, når det kommer til koreografien og dansetrinene.

Det er måske meget godt, for det kniber i forvejen med at lære ordene til sangen »Ung inderst inde«.

- Jeg har siddet febrilsk i to dage inden i dag (torsdag, red.) og prøvet at lære teksten, men jeg må indrømme, at ordene ikke sidder fast så hurtigt, som de gjorde i gamle dage. Det var nemmere, da jeg var yngre, smiler Keld Heick.

Selvom den 71-årige musiker er nødt til at støtte sig til et stykke papir med teksten under denne første prøve, viser han, at dansetrinene stadig sidder lige i skabet. Han har da heller ingen planer om at lade sig pensionere foreløbig.

- Sådan som tingene er lige nu, hvor helbredet er godt, kan jeg slet ikke forestille mig at holde op. Både Hilda og jeg glæder os altid til at komme ud at optræde. Det er faktisk sådan, at vi går og bliver rastløse, når vi er på ferie, fortæller Keld Heick og fortsætter:

- Så lysten til at fortsætte fejler bestemt ikke noget. Derfor er det også sjovt at opleve noget så anderledes, som at være med i en musical henvendt til børn. Og så bliver jeg grebet af at se den ild, der brænder i de unge medvirkende. De unge talenter fra Næstved gør det fantastisk godt - jeg er meget imponeret af deres præstationer.

Der er foreløbig solgt omkring 300 billetter til premieren på familiemusicalen »Bølle-Bob og Smukke Sally« 17. oktober.