Billeder: en tur i høet

Næstved - 10. september 2016

Ambitionerne er store i Menstrup. Landsbyen vest for Næstved vil være den sydsjællandske revyby nummer et. Og naturligvis er kroen centrum. I et par uger har revyholdet været installeret på Menstrup Kro - det er som at være på lejrskole, afslører revydirektør Jesper Søgaard. Og unders treger at alle har moret sig under prøverne.

Revy på toppen

Jesper Søgaard fik sidste år opgaven at stable en rigtig revy på benene. Med Anne Herdorff som nærmeste partner gik han i gang. Og det lykkedes. Revyen var på toppen. Det var bagagen, da han startede på fortsættelsen.

Anne Herdorff er med igen, og hun har fået selskab af Pernille Schrøder - de to har blandt andet det fælles, at de begge har fået Årets Dirch. Og de to pris-vindere er sammen med Jesper Søgaard hovedkræfterne i en revy med tempo, humør, god energi og sjove tekster. Og så er der masser af sang med musik fra blandt andet Shubidua og musicalen Les Miserables. Ørehængere og genkendelse. Populært.

Sædbank i krise

Nye på revyholdet i Menstrup er Christian Damsgaard og Michael Hasselflug, og samlet er det et stærkt team, der leverer god underholdning og fine grin.

Teksterne er både over og under bæltestedet. Finanskrisen behandles i bankerot, hvor det er sædbanken, der er tæt på at krakke. Der mangler donorer, og det har Michael Hasselflug gode bud på, hvordan det klares. Nogen tænker værksteds-humor.

Pernille Schrøders hyldest til havemanden Søren Ryge er også i top, og Jesper Søgaards svensk-snak med Anne Herdorff er en klassiker i Menstrup.

Til lykke

Ved premieren sidste år fortalte revyleder Jesper Søgaard, at han indledte et femårs-projekt. Allerede første år var han tæt på toppen, og i år har han gjort det kunststykke, at blive der.

Det er altid svært at leve op til en succes, men det lykkes i Menstrup. Der er god grund til at snuppe en tur i høet.

Til lykke med en fin efterårsrevy. Du har mulighed for at se den fredage og lørdage frem til midt i november.