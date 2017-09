Se billedserie 13-årige Alberte fra 8.B på Susåskolens afdeling i Glumsø hørte blandt andet om at blive journalist. Det er hendes store drøm, og dagen gav hende ekstra selvtillid til at jage drømmen. Foto: Niels Brande

Billeder: Temadag om arbejdsliv gav selvtillid

Næstved - 01. september 2017

Der var tale om et møde mellem generationer, da 250 elever fra Susåskolens afdeling i Glumsø torsdag 31. august var samlet til en stor temadag om arbejdsliv, dygtiggørelse og det at brænde for et job.

Her mødte eleverne fra 7.-9. klassetrin fagfolk fra mere end 20 professioner, der alle holdt oplæg om, hvorfor de elsker at være dyrlæge, skovfoged, politiassistent og hvad der ellers var af professioner.

Formålet med temadagen var, at eleverne mødte voksne, der brænder for deres arbejde fag og som gennem fortællinger om det kunne give de unge en fornemmelse af, hvordan det bliver, når de om få år forlader skolen og bevæger sig ud i voksenlivet.

13-årige Alberte Jensen fra 8.B var blandt deltagerne.

Hun føler, at hun fik meget ud af oplæggene, hvor hun hørte om at være tjener, skovfoged og journalist. Sidstnævnte har længe været den store drøm for pigen fra Herlufmagle.

- Mine forældre har altid advaret mig mod, at jeg ikke kan blive journalist, fordi jeg er ordblind, siger den 13-årige pige, der dog har fundet ud af, at ordblindhed ikke behøver at udelukke hende fra faget.

- Det har været spændende at høre om de forskellige fag, og jeg har fået flere tanker om, hvordan jeg kan blive til mere, end jeg ellers troede, jeg kunne, siger Alberte Jensen.

Stine Schou Andersen, pædagogisk leder på Susåskolen med ansvar for overbygningen i Glumsø er sikker på, at eleverne går hjem med et godt udbytte.

Det samme gør hun.

- Jeg får jo større ambitioner, fordi jeg kan se, det giver god mening for vores børn med sådan en dag, siger Stine Schou Andersen.

