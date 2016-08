Se billedserie John Prest fra England, Sistemas stifter og ejer Brendan Lindsay fra New Zealand og Nicola Davies fra Frankrig kiggede forbi for at hilse på Maja Meisner og se de nye flotte lokaler. Fotos: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Billeder: Sistema-leder fløj ind til indvielse

Næstved - 31. august 2016 kl. 13:50 Af Helle Hansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mr. Sistema himself var forbi Næstved for at deltage i åbningsreceptionen i Peterson Packagings gamle lokaler.

Tirsdag eftermiddag holdt ejerne Maja Meisner og Brian Hansen åbningsreception i de nyrenoverede lokaler på Grimstrupvej 185, som nu er hovedkvarter for Sistemas skandinaviske import og distribution.

De købte de gamle industribyginger tilbage i december, overtog dem 1. marts og rykkede ind her i foråret.

- Jeg er rejst herop på grund af receptionen, siger Brendan Lindsay fra New Zealand, som for 34 år siden grundlagde Sistema i en garage i Auckland.

Han tog lige et smut forbi Stockholm og København på vejen, og var meget stolt over at se alle de varer fra Sistema, som stod i en stor Inspiration i København.

- Det er fantastisk, hvad de har formået, siger han om Maja Meisner og svogeren Brian Hansen, der for otte år siden startede det, der nu er blevet til Sistema Scandinavia ApS - det skandinaviske agentur for de new zealandske plastvarer - i en garage.

Stolt stifter

Der er i dag 800 ansatte i Sistema i New Zealand, hvor alle plastvarerne stadig bliver lavet.

Varerne bliver i dag eksporteret til 84 lande, og Sistema har kontorer i USA, Australien, UK og Frankrig og så en række partnerskaber som det skandinaviske.

Brendan Lindsay har en gang før været i Næstved, dengang Sistema lå i lejede lokaler på Maglemølle.

- Man skal være visionær og dedikeret for at binde an med at købe sådan en gammel fabriksbygning og lave den om til sit hovedkvarter, siger han om det kæmpe arbejde, der er lagt i renoveringen.

Her var også besøg af den engelske kollega John Prest og Nicola Davies fra Frankrig og så ellers en masse familie, forretningsforbindelser og venner af huset, som fik en rundvisning i de flotte lokaler.

Blandt gaverne var en kageudgave af en Sistema drikkedunk lavet af bager Lars Jørgensen fra Kringlebageren på Åderupvej og ellers var her masser af grønne planter, flasker og lækkerier.