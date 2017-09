Se billedserie De kæmpestore kaniner forholdt sig i ro, mens de blev strøget med hårene. Foto: Per Witt

Billeder: Parken fejrede 50-års fødselsdag

Næstved - 05. september 2017 kl. 11:05 Af Per Witt Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Parkens ButiksCenter i Næstved markerede i lørdags ikke mindre end 50 års fødselsdag som shoppingcenter. Centret er still going strong med et meget bredt udvalg af butikker, der kan tilfredsstille de fleste behov for ikke blot daglige fornødenheder men også meget andet som hobbies, apotek, restauranter, frisør, blomster og meget mere.

I lørdags kunne man få ekstra oplevelser under indkøbene, der iøvrigt var ret så fordelagtige på dagen. Børnene havde en herlig dag og de kunne godt trække forældrende med, skal vi hilse at sige, da der var mulighed for at klappe geder, ae kaniner, ride på pony eller blive ansigtsmalet. Det var altsammen vældig populært.

Men både unge og ældre flokkes til kagebordet foran Wienerconditoriet for at få et stykke wienerbrød og/eller en tår kaffe. Ved siden af var der mulighed for at smage specialøl.

Et tredje segment mødtes på torvet foran Mona Lisa og nød den gode livemusik med Katrine and the Slaves.