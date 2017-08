Se billedserie Politiet gætter på, at der blev spildt mere end 150 liter dieselolie. Chaufføren havde nemlig lige fyldt tanken op inden ulykken. Fotos: Preben Madsen/Media Næstved Foto: Picasa

Billeder: Olielækage over 4 kilometer

Næstved - 25. august 2017

Elever fra Holmegaardsskolen i Fensmark, nord for Næstved, skulle fredag morgen have været hentet af en stor bus, men sådan kom det ikke til at gå.

Da bussen nåede frem til skolen, var den nemlig mere eller mindre drænet for dieselolie. Årsagen var, at bussen på et tidspunkt på vej til skolen var kommet for langt ud i rabatten, hvilket fik et stykke af udstødningsrøret til at falde af. Røret slog derefter hul på dieselslangen, og brændstoffet fossede ud.

Chaufføren bemærkede imidlertid ingenting, før han parkerede ved skolen omkring klokken 8.20. På det tidspunkt var han kørt hele vejen gennem Stenskoven og havde efterladt et fire kilometer langt spor af dieselolie efter sig på Stenskovvej og Holmegaardsvej.

Det voldsomme oliespild krævede en ihærdig indsats fra både folk fra Næstved Kommune samt et vagthold fra Midt- og Sydsjællands Brand & Redning, der bevæbnet med koste og skovle strøede grus ud på vejen.

Den var dog nået at blive så glat, at en 57-årig lokal cyklist væltede og pådrog sig knubs. Han kom ikke alvorligt til skade, oplyser vagtchef Søren Østervig fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

Holmegaardsvej var lukket kortvarigt i forbindelse med ulykken, men derudover blev trafikken ikke generet, oplyser vagtchefen. I stedet blev der opsat skilte med advarsel om glat vejbane.

På et tidspunkt begyndte dieselolien at sive ned i en vejbrønd. Brandfolkene havde dog en kreativ løsning på problemet: De brugte et specielmiddel fremstillet af knuste æggebakker som rensemiddel.

Massen blev hældt ned i brønden og sugede den olie, der lå i overfladen. Derefter blev brønden tømt for den olieholdige masse, og kun vandet var tilbage.

Kommunalt ansatte kørte strækningen igennem et par gange med en grusspreder for at gøre vejbanen mindre glat. Den tilbageværende dieselolie vil med tiden fordampe af sig selv, inden den forvolder skade på miljøet.