Se billedserie Bouldering er en klatredisciplin, hvor der klatres uden reb, men med faldunderlag.

Billeder: Nye ruter giver ekstra udfordringer i klatreklubben

Næstved - 01. marts 2017 kl. 10:17 Af Niels Brande Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er lidt ekstra spænding i luften, da medlemmerne af Næstved Klatreklub mødes til den første fællestræning efter vinterferien. Omkring 15 deltagere i et bredt aldersspænd med til aftentræningen.

Mens der har været lukket for træning i uge 7, er der blevet bygget nye klatreruter på væggene i træningshallen bag gymnasiet på Nygårdsvej.

Klubben bygger gerne nye ruter op mod fire gange om året, så udfordringerne på klatreruterne ikke altid er de samme, forklarer klubbens formand, Just Larsen.

De mange klatreruter på væggene er markeret med forskellige farver greb og trin, som klodserne på væggene betegnes, og ruterne har forskellige sværhedsgrader. Sportsklatring er betegnelsen for den type klatring, der dyrkes i klubben.

På de laveste vægge dyrkes disciplinen bouldering, der foregår uden sikkerhedsudstyr, men dog med faldunderlag. Disciplinen er blevet optaget på det olympiske program og vil derfor indgå i de næste olympiske lege i 2020.

Klubben har eksisteret siden 2007 og åbnede, da KFUM-spejderne i Ringstedgade opførte et stort klatretårn. Just Larsen, der også var involveret med spejderne, foreslog, om der ikke kunne startes en klatreklub, for spejderne brugte ikke tårnet så meget, og det syntes han var ærgerligt.

- Og så går det jo, som det gør, at når man foreslår sådan noget, ender man med at blive formand, siger Just Larsen med et grin.

I dag har klubben omkring 120 medlemmer fordelt på både junior-, kvinde- og fælleshold. Seks dage om ugen er klatrehallen i brug.

Juniorholdene, der er for de 10-16-årige, har næsten konstant venteliste. Til gengæld er der plads til flere seniorer i klubben. Har man lyst til at prøve kræfter med klatringen, kan man kontakte formand Just Larsen på tlf.: 25 12 49 24.