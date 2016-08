Se billedserie Byrådets Cathrine Riegels Gudbergsen (V) fik æren af at klippe den røde snor over. ? Jeg har snakket meget med forældrene og stået til rådighed med tips og vejledning. Jeg var selv igennem det samme for fem år siden, da jeg var med til at starte Tybjerg Privatskole, og her har de virkelig gjort et ekstremt godt arbejde, for tidspresset har været stort. Fotos: Esben Thoby

Send til din ven. X Artiklen: Billeder: Ny privatskole endelig indviet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Billeder: Ny privatskole endelig indviet

Næstved - 27. august 2016 kl. 16:05 Af Esben Thoby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Tidligere på ugen blev lokalplanen endelig godkendt, og således kunne Karrebæk Privatskole afholde officiel åbning i går, da Venstres byrådsmedlem i Næstved Kommune, Cathrine Riegels Gudbergsen, klippede den røde snor.

- Jeg vil gerne ønske et kæmpe tillykke. Jeg ved, hvor stort et stykke arbejde, I har været igennem. Nu har I en skole på det smukkeste sted i hele kommunen, lød det, inden saksearbejdet gik i gang.

Karrebæk Privatskole har fået en god start, idet hele 56 elever er meldt ind på nuværende tidspunkt. Det tal vil dog formentlig være højere allerede i næste uge, siger skoleleder Casper Nørby-Jæger:

- Vi har et infomøde på søndag, så jeg regner med, at hvis du spørger på onsdag, så er vi over 60 elever.

Der er plads til omkring 70 elever, som skolen er udformet lige nu, og det har allerede været nødvendigt at sige nej til børn på nogle årgange, fortæller Casper Nørby-Jæger.

Han glæder sig over et vellykket arrangement fredag i højt solskin, hvor flere hundrede havde fundet vej, ligesom det er rart, at det hele nu er helt officielt.

- Vi vidste jo godt, at det nok skulle gå igennem, men der var alligevel en vis lettelse i tirsdags, da lokalplanen var godkendt. Inden da har vi haft lejet os ind på den gamle skole i Marvede, men det har kun været formalia, forklarer Casper Nørby-Jæger og fortsætter:

- De første uger af skoleåret har vi brugt på at være udendørs langt det meste af tiden, og officielt har det været en lejrtur. Lærerne har brugt stor energi på, at eleverne skulle være sammen på kryds og tværs for at lære hinanden at kende på den måde.

Det var i øvrigt ikke kun Venstre, der havde en repræsentant fra byrådet med til åbningen. Også Dansk Folkepartis Michael Kellberg og Anette Brix (K) deltog.

Det samme gjorde Janne Gerner Larsen, der var på ferie fra Holland, hvor hun har boet de seneste år.

- Det var en god mulighed at komme her, så både jeg og børnene kunne hilse på gamle venner og bekendte. Jeg synes, det er fantastisk med en privatskole her i Karrebæk, og hvis jeg stadig boede i Danmark, skulle mine børn gå her, sagde hun.