Billeder: Mick Øgendahl festede igen i Næstved

Næstved - 03. februar 2017 kl. 11:58 Af Esben Thoby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

To mænd bliver uvenner, og den ene bygger et grimt hus ved siden af den anden for at genere ham med en grim udsigt hver dag. »Så bygger jeg da også bare mit hus grimt.« »Nå, men så laver jeg en grim første sal«. Og sådan blev Sct. Jørgens Park til.

Mick Øgendahl fik flettet flere lokale referencer ind i sit standup-show »Fest«, som han hele to gange optrådte med torsdag aften i Grønnegades Kaserne Kulturcenters Ny Ridehus i Næstved. Begge falstringens shows var udsolgte.

- Jeg startede på maskinlinjen på HTX-skolen i Næstved, da jeg var 19 år gammel. Jeg gik der kun et år, men fik en kæreste i byen og blev derfor hængende i tre år. Hun arbejdede hos en bager i Sct. Jørgens Park, og derfor var det oplagt at tage det sted med i joken, fortæller den 43-årige komiker, skuespiller, instruktør, manuskriptforfatter med mere til Sjællandske, der møder ham i pausen mellem de to optrædener.

Showet handler om at have en fest hver dag i den mere overførte betydning at nyde livet. Men det handler også decideret om fester, og hvordan folk opfører sig åndssvagt til disse på hver deres måde.

- Der har også været en hel del fester i Næstved for mit vedkommende. Jeg kom tit på kollegiet Sneppen og har mange gode minder derfra. Så har jeg også festet en del med de drenge, som siden blev til rapgruppen Hvid Sjokolade, beretter Mick Øgendahl.

I dag kommer han ikke så meget i byen.

- Jeg har stadig et par gode venner fra Falster, som bor i Næstved i dag, men jeg kommer her mest i forbindelse med arbejde. Men den ene af mine venner er kitesurfer, og jeg planlægger at komme herned på et tidspunkt, hvor jeg også vil overnatte. Så skal vi kitesurfe i Karrebæksminde, fortæller Mick Øgendahl.

Komikeren blev i 2014 indlagt på psykiatrisk hospital med stress, hvilket han også kommer ind på i showet. Det er en oplevelse, som han naturligvis har taget ved lære af.

- Jeg kører ikke længere igennem fra mandag til søndag, men arbejder færre dage om ugen. Det skal være en hverdag, man kan byde sig selv, og jeg bruger et par dage om ugen på at lade op, siger Mick Øgendahl.

Det var også i går, at der var premiere på filmen Alle for tre, som har Mick Øgendahl i den ene af hovedrollerne.

- Mens vi har promoveret filmen, har jeg taget en pause fra turnéen med showet. Jeg vil ikke dobbeltbooke mig selv, fastslår han.