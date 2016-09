Billeder: Jazz i ridehuset

- Det er jo glad musik for glade mennesker, og så er den god at danse til. Jeg plejer at sige, at når jazzen er god skummer fadøllet over, for man kan ikke lade være med at bevæge sig til musikken, griner formanden for klubben, der senere i år kan fejre fem års jubilæum med et medlemstal på 350-400.