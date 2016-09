Se billedserie Store smil hos værtsparret. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Billeder: Herlufsholm-rektor takkede af

Næstved - 03. september 2016 kl. 14:05 Af Mogens Lorentzen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Tak for en enestående indsats. Du er et af de mennesker i historien, der har gjort allermest for Herlufsholm. Du har skabt en skole i verdensklasse.

Sagde Herlufsholm-forstander Jens Moberg, der fredag hyldede rektor Klaus Eusebius Jakobsen. Anledning: Efter 22 år som rektor siger han farvel. Stafetten går videre til Flemming Zachariasen, der har velkomstreception på tirsdag.

Men fredag var den 69-årige Klaus Eusebius Jakobsen hovedpersonen. Sammen med sin kone Inge Olhoff Jakobsen tog han imod de mange hundrede gæster. Det skete ved indgangen til Helen Hallen. Og der var lang kø for at blive modtaget med håndtryk og rigtig mange fik også et kram. Alle fik et stort, varmt smil.

Lektor Ingrid Sinding fungerede som toastmaster, og der var noget at holde styr på. Talerlisten var lang. Og alle sagde tak for en stor indsats for skolen.

Vicerektor i alle årene, Jørgen Hvidtfeldt, fastslog, at Klaus Eusebius Jakobsen ville gå over i historien som en af de store rektorer for Herlufsholm. Formanden for lærerrådet Trine Lohse Røntorp konstaterede, at Klaus Eusebius Jakobsen »kom, så og sejrede«.

Den tidligere formand for herlovianerne Christian de Jonquières er konservative politiker i Fredensborg Kommune. Han holdt en særdeles underholdende tale, hvor han kom med anekdoter fra politiker-arbejdet. Og selv om Klaus Eusebius Jakobsen satser på en politisk karriere i Næstved Byråd som radikal, ønskede den konservative Fredensborg-politiker held og lykke. Han afslørede, at hvis han boede i Næstved, ville han overveje at stemme på ham.

Til gengæld skal den afgående rektor nok ikke regne med, at borgmester Carsten Rasmussen (S) stemmer på ham, når der er byrådsvalg til november næste år. Men borgmesteren hyldede Klaus Eusebius Jakobsen for hans store indsats for Herlufsholm. Og hans arbejde for at åbne skole mod byen.

- Tak, fordi du altid taler pænt om Næstved. Du er en god ambassadør for byen, sagde Carsten Rasmussen.

Blandt de mange hundrede gæster var den tidligere forstander Søren Haslund Christensen og tidligere rektor Gert Olsen.