Billeder: Foreningsdanmark på charmeoffensiv

Næstved - 05. september 2016 kl. 19:55 Af Robert Andersen

Det var 15. gang, at Foreningernes Dag blev afholdt i Næstved, og flere end 60 havde meldt sig til festlighederne på plænen bag kommunens administrationsbygning i Rådmandshaven, og der er næsten ingen grænser for, hvad man kan samle sig om i en forening.

Det fleste er hobby- og sportsbaseret, men der var også et par etniske foreninger. I den alvorlige ende var blandt andre ADHD Foreningen i Næstved og autismeforeningen mødt op.

Her var rig mulighed for at se, hvad rigtig mange danskere bruger deres fritid på - Foreningsdanmark.

Dagens højdepunkt var afsløringen af hvem, der blev årets ildsjæl og årets forening. Det var blevet holdt hemmeligt til sidste øjeblik, og vinderne blev først adviseret en times tid før afsløringen.

Årets idrætsforening i Næstved Kommune blev Fladså Gymnastik, og det var formand Christina Haufort, der modtog hyldesten på foreningens vegne.

Det var formand Torben Stenstrup og Janne Skovgaard Kristensen fra Fritidsudvalget, der stod for overrækkelsen.

Årets ildsjæl blev Jens Jacob Nørtved Bork fra Næstved-Herlufsholm Håndbold. Han fik prisen for sin gigantisk indsats under VM i kvindehåndbold i 2015, hvor han havde ansvaret for de frivillige.

Han takkede for æren og benyttede lejligheden til at lange ud efter dem, der udnytter en hver lejlighed til at kritisere Arena Næstved. Han er meget begejstret for hallen.

I Fladså Gymnastik er de superglade for at være valgt til årets idrætsklub, og det kom i den grad bag på formand Christina Haufort.

- Jeg fik det først at vide en time før. Jeg gik der hjemme og ordnede brændeovn, siger hun, mens de andre griner.

Hun tror, at en af grundene til, at det var Fladså Gymnastik, der løb med æren, er deres evne til at tænke nyt. Foreningen har en meget flad ledelsesstruktur. Det, der kan, bliver delegeret ud til foreningens underafdelinger.

- Jeg hverken kan eller vil styre det hele, siger hun.

Foreningen er delt op i fire dele med hver sin styregruppe, og på bestyrelsesmøderne er det kun de overordnede emner, der bliver drøftet - for eksempel foreningens fremtidige strategi.

Efterfølgende kunne Christina Haufort gøre sin brændeovn vinterklar, og charmeoffensiven i Rådmandshaven fortsatte til kl. 15.30.