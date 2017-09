Billeder: Børneoptog åbnede international maskefestival

Knap 200 børn i alle aldre sørgede fredag formiddag for, at den internationale maskefestival i Næstved blev indledt med manér.

Sambarytmerne fra den dygtige Næstved Avantgarden sørgede for, at det var let at holde takten på optoget gennem byen. Det startede på pladsen ved Grønnegades Kaserne Kulturcenter og gik mod Axeltorv, hvor der blev taget et par æresomgange, inden slutdestinationen ved springvandet i Ringstedgade.