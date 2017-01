Billeder: Bambi faldt igennem isen

Et rådyr kom søndag ud på alt for tynd is på fjorden ved Enø, og det betød, at Midt- og Sydskjællands Brand & Redning fra Næstved rykkede ud på en lidt speciel redningsopgave.

Et ungt par der var kørende på Enø Kystvej i Karrebæksminde, nød på turen udsigten over Karrebæk Fjord, der efter et par dages frost, var dækket af et tyndt lag is, desværre brast idyllen, da de fik øje på et rådyr, der var gået gennem isen et stykke ude på fjorden.

Rådyret havde forsøgt at komme fra den ene side til den anden, og det var også gået godt de første 30 meter, men så brast isen og dyret røg i det kolde vand. I næsten tre kvarter kæmpede det nødstedte dyr for at komme ind til land, men isen kunne ikke bære, og kræfterne slap gradvist op, da den forsøgte at bryde isen.

Redningsfolkene fik hurtigt sat en bananbåd i vandet, men også de to brandfolk måtte kæmpe for at komme frem. Isen kunne ikke bære båden, så de måtte gå ved siden af flåden med ryggen til, og med siddebevægelser lykkedes det dem at nå ud til det forkomne dyr, men desværre 10 meter før redderne nåede frem, slap dyrets kræfter op og hovedet sank under vandet.

Rådyret blev hurtigt bugseret ind til land, hvor der stod flere personer klar med tæpper og håndklæder, de gik straks i gang med at massere det nedkølede dyr, men desværre var det for sent, rådyret havde ellers kæmpet bravt, men klarede ikke kampen, selv om der blev forsøgt med hjertemassage. Redningsfolkene tog rådyret med, og skæbnen er desværre, at det ender sine dage på forbrændingsanlægget i Næstved.