Bilist ville ikke lade motorcykel overhale: Endte med motorcykel i brand

Foran kørte en personbil med en 43-årig mand fra Næstved ved rattet, og på et tidspunkt begyndte motorcyklisten en overhaling af bilen.

Det blev bilisten fortørnet over, og vidner har forklaret, at han øgede hastigheden og pressede motorcyklisten over mod den modkørende vognbane. Kort før lyskrydset ved Kalbyrisvej kom motorcyklisten uden om bilen, men i det samme skiftede lyset til gult, og han måtte bremse.

På trods af, at motorcyklen skred, væltede og brød i brand, kom den 48-årige ikke noget til ved uheldet, og en anden bilist, der havde en ildslukker med sig i bilen, fik hurtigt slukket ilden.

Den 43-årige bilist valgte at køre videre, men henvendte sig kort efter på politistationen i Næstved. Her blev han sigtet efter straffelovens bestemmelser om at bringe andres liv eller førlighed i fare.