Bilinspektør har endelig svaret: Dødsulykke færdigefterforsket

Trods Center for Trafik og Ejendommes anbefaling om at bruge 250.000 kroner på at lave krydset om, besluttede Teknisk Udvalg i Næstved Kommune for en lille måned siden, at det ville være tilstrækkeligt at sætte fuld stop-skilte op samt anlægge rumlestriber. Et skilt på Skælskørvej om farligt kryds forude skal desuden advare bilisterne, og dermed sparer kommunen mere end 200.000 kroner.