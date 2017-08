Bil udbrændte i nat

Det bekræfter vagtchef Jens Frederiksen fra Sydsjælland og Lolland-Falsters Politi til sn.dk.

- Den afbrændte bil holdt på pladsen ved hundeskoven i Herlufsholm Alle, tæt på HG's fodboldstadion, og her ser vidner en lille grå bil køre væk fra, hvorefter der udbryder brand i bilen. Derfor formoder vi, at der er en sammenhæng mellem disse to ting, siger Jens Frederiksen til sn.dk.

Derfor formoder politiet, at branden er påsat. Bilen udbrændte helt, men ingen kom til skade i forbindelse med branden.

Politiet skal nu undersøge sagen nærmere for at komme nærmere brandårsagen, og hvem kan have sat ild til bilen. Samtidig skal man også se, om det er muligt at finde frem til bilens ejermand.