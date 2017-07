Fiskene på Hjultorv sprøjter atter med vand. Foto: Esben Thoby

Berømte fisk på plads igen

Næstved - 25. juli 2017 kl. 10:46 Af Esben Thoby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For tre måneder siden blev den ene af de fire fisk, der pryder bronzeskulpturen på Hjultorv i Næstved, stjålet af endnu ukendte gerningsmænd. Få dage senere valgte Park og Vej selv at fjerne de tre øvrige fisk, efter man havde konstateret, hvor lette de var at stjæle.

Dermed har Peder Bodilsen, som er til hest på toppen af skulpturen - Danmarks mindste rytterstatue - måtte undvære sine skællede venner og agere solorytter hele sommeren. Men det er slut nu. Mandag fandt alle fire fisk tilbage i rette element.

Næstved Kommune har nemlig fået fremstillet en ny fisk som erstatning for den stjålne. De tre øvrige er blevet renset og patineret på ny, således at man ikke kan se forskel på statuens fisk.

Desuden har Park og Vej fået specialfremstillet et sæt nye skruer, så dyrene ikke er så lette at skrue ned længere. Dermed skulle de gerne få lov at være i fred fremover.

Rytterstatuen og fiskene har været en del af bybilledet siden 1935, da skulpturen blev opført i anledning af Næstveds 800 års-jubilæum som købstad. Det var i øvrigt samme år, som Peder Bodilsen sammen med sin mor og sine brødre stiftede St. Peders Kloster i byen.

Det er endnu ikke lykkedes at finde den fisk, som forsvandt sporløst tilbage i april. Dermed gik det ikke så let, som da selve 42 centimeter-høje Peder Bodilsen blev stjålet tilbage i 1977. Dengang dukkede statuen op i en skov kort tid efter tyveriet. Soldaterne, som fandt Peder Bodilsen, blev belønnet med 5000 kroner for heltegerningen.