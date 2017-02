Se billedserie Benjamin Rasmus Sylvester Skovgaard Nelander Larsen Winchester nåede at gå i panik i løbet af de fem minutter, han opholdt sig i det kolde vand i Næstved Havn. Privatfoto

Benjamin røg i havnen: »Ekstremt taknemmelig«

Næstved - 14. februar 2017

Mandag morgen havde 15-årige Benjamin Rasmus Sylvester Skovgaard Nelander Larsen Winchester været til undersøgelse på Næstved Sygehus. Han havde ordnet et par andre ærinder sammen med sin mor, da de to splittede op på deres cykeltur hjem.

- Min mor sagde, at hun lige skulle i Lidl, så jeg kunne bare køre hjem. Det sidste, hun sagde, var »kør forsigtigt«. Cirka 30 sekunder senere røg jeg i vandet. Jeg nåede måske at køre 150 meter, fortæller skoleeleven til Sjællandske.

Han kørte på Kanalvej lidt før klokken 11 på en ældre damecykel, der tidligere havde været problemer med. I høj fart sprang kæden pludselig, og så kunne Benjamin Rasmus Sylvester Skovgaard Nelander Larsen Winchester ikke styre cyklen.

- Jeg nåede ikke rigtig at tænke, da jeg røg de halvanden meter ned i vandet. Det var ekstremt tungt med min store vinterjakke på, og da jeg havde været under i omkring et sekund, tænkte jeg: »Jeg kan jo dø af det her.« Så måtte jeg hellere begynde at svømme, beretter den 15-årige og fortsætter:

- Derefter tænkte jeg, at jeg hellere måtte råbe efter hjælp. Da jeg havde råbt omkring seks gange, kom der tre mænd og viste, at jeg skulle svømme over til en stige, som vist er der, så man kan komme op fra en båd.

Her blev oplevelsen for alvor dårlig for Benjamin Rasmus Sylvester Skovgaard Nelander Larsen Winchester.

- Der panikkede jeg, fordi jeg simpelthen svømmede så langsomt. Det var meget hårdt, og det tog måske et minut at svømme de fire meter, fortæller han.

Herefter fik de tre mænd kastet et reb ned til den nødstedte. Til sidst lykkedes det at få ham op. Da havde den unge mand været i vandet i omkring fem minutter.

- Da jeg kom op, var der både brand- og politibiler, og alle kiggede på mig. Jeg fik alt tøjet af og varme tæpper på i stedet, og så blev jeg kørt tilbage til sygehuset i Næstved, lyder det fra Benjamin Rasmus Sylvester Skovgaard Nelander Larsen Winchester.

Benjamin Rasmus Sylvester Skovgaard Nelander Larsen Winchester siger, at han måske vil være lidt nervøs for at køre i nærheden af vandet fremover, og han vil helt sikkert ikke køre på den samme damecykel igen. Men derudover har han det godt psykisk.