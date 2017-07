Den nuværende 25 år gamle M-bro benyttes særligt af elever fra Ellebækskolen, afdeling Kildemark, som er i alderen omkring fem år til ca. 10 år. Det bekymrer Morten Hansen, at børnene nu skal benytte denne midlertidige overgang for at passere Østre Ringvej. Foto: Thomas Olsen

Bekymret far: Vi fortsætter kampen for en ny gangbro

Næstved - 04. juli 2017 kl. 05:57 Af Mia Than West Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Skolebestyrelsen på Ellebækskolen i Næstved frygter, at der vil opstå trafikfarlige situationer, efter gangbroen over Østre Ringvej er lukket og skal rives ned. De små skolebørn skal fremover benytte en midlertidig overgang, og det bekymrer forældrene.

- Uanset hvad vil det forringe trafiksikkerheden, at M-broen er lukket. Det er jo en nødløsning, for det er mere sikkert at gå over en bro, end at en hel masse børn skal krydse den trafikerede vej, siger medlem af skolebestyrelsen Morten Hansen, der også er far til to drenge på henholdsvis 10 og 14 år, som går på Ellebækskolen.

Skolebestyelsen råber nu vagt i gevær. De vil ikke finde sig i, at et flertal i byrådet har besluttet at udskyde beslutningen om at bygge en erstatning for den nedslidte M-bro.

Det er især de små skolebørn, som benytter gangbroen over Østre Ringvej. De skal fremover i stedet benytte den midlertidige, lysregulerede fodgængerovergang, der er etableret ved Ejlersvej. Det bekymrer forældrene, som frygter, at det vil skabe endnu mere trafikaos foran skolen. Skolebestyrelsen vil derfor kæmpe for at få en erstatning for M-broen og generelt en mere sikker skolevej mellem skolens to afdelinger.