Beboere rynker på næsen af røg i fiskeridyl

Næstved - 06. maj 2017 kl. 18:31

Beboere i Karrebæksminde har klaget til Næstved Kommune over røggener.

Røgen kommer fra Martens Røgeri, der ligger langs Kanalen i det idylliske fiskerleje.

Klager over miljø tages ganske alvorligt i den kommunale forvaltning og medarbejdere har undersøgt sagen grundigt. Blandt andet ved at besøge fiskerlejet, tage billeder af røgen, der stiger op fra røgeriets skorsten, og simpelthen lugte sig frem.

Sagen er ikke mere røget, end den er speget. Konklusionen på undersøgelsen er, at der ikke er noget at komme efter.

- Der er ikke noget juridisk, der kalder på en indsats. Røg må man kunne forvente, når man bor i et fiskeleje, hvor der er et røgeri, siger formand for Byrådets tekniske udvalg, Søren Revsbæk (V).

Det er beboere i en andelsforening i Alleen overfor røgeriet, der har klaget over røggener.

De føler, at røgen fra Martens Røgeri er så generende, at de er gået til kommunen for at få undersøgt, om miljøloven overholdes.

- Miljøloven gælder uanset, hvor man bor. Om det er på landet, skal reglerne for gylletanke overholdes ligesom reglerne for udledning af røg fra et røgeri skal overholdes. Man har rettigheder - også i Karrebæksminde, siger Søren Revsbæk.

Samtidig med, at klagen tages meget alvorligt, lovpriser Venstre-politikeren Karrebæksminde.

- Vi skal være lykkelige for, at Karrebæksminde har et levende erhverv med fiskere og røgeri, siger han.