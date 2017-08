Se billedserie Niels Helmark og Jeff Hansen er - naturligvis - selv dampere. På bagvæggen står de aromaer,samt nikotinbasen, der består af nikotin blandet med propylenglycol og vegetabilsk glycerin. Foto: Per Witt

Banditter med damp som ekspertise

Næstved - 24. august 2017 kl. 07:56 Af Per Witt Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Tag et batteri, en brænder og en væskebeholder. Fyld beholderen op med e-juice og du har et mindre usundt - eller som branchen siger: Et sundere - alternativ til en Rød Cecil.

For få dage siden er »Ryge-Banditten« åbnet i Ringstedgade 48A over for Næstved Sygehus, med alt hvad lungerne kan begære af aromaer, nikotin-baser og udstyr til at dampe og ikke ryge.

Ryge-Banditten består nu af fem butikker. Den første åbnede i Valby for syv år siden. Der er nu også butik i Nakskov, Nykøbing Falster, Haslev og Næstved.

- Det er byer hvor vi kan gøre en forskel. Her er nemlig procentuelt mange rygere, siger medindehaver Niels Helmark der startede rygekæden sammen med Ole Buch.

Bag disken er et par lange rækker af aromaer linet op. Og man kan få smage af risengrød, banan, vingummi, kiks og lakrids-jordbær-vingummi som sad man med snuden i en pose fra Haribo. Og så iøvrigt op mod 150 andre smagsvarianter, som kan blandes individuelt. På hylden er der endda en smag som røg man pibetobak eller en version helt uden smag, så dampen ligner ånden på en frostmorgen.

Men aroma er sjældent tilfredsstillelse nok. Vil man erstatte den ægte vare, cigaretten, skal der nikotin til. Den købes som 10 ml i forskellige styrker.

- Aroma og nikotinbase må vi ikke blande i butikken. Men kunden må gerne selv blande det sammen, siger Jeff Hansen, der er nyansat i Ryge-Banditten i Næstved. Han har dog seks års erfaring med e-cigaretter og kan om nogen vejlede nye brugere i at købe et passende start-dampeudstyr passende ens rygetrang og pengepung og instruere i at bruge udstyret.

- Vi lægger stor vægt på at pejle os ind på kundens behov. Nogle vil blot erstatte cigaretten med et »sundere« produkt og spare op til to tredjedele af røg-budgettet. Andre vil med en e-cigaret trappe rygningen ned, siger Niels Helmark og viser et væld af små og store dampere, hvor udformningen primært afgøres af batteristørrelsen i det, der kaldes en Mod.

Et startkit kan fås fra 300 til 500 kroner, hvor man har damp til cirka 14 dage. Derefter købes forbrugsstoffer igen.

- Ryger man 20 cigaretter om måneden, vil man kunne spare omkring 800 kroner hver måned hvis man går over til e-cigaretter, vurderer Niels Helmark.