Se billedserie Der mangler dagplejere i Næstved Kommune. Her ses dagplejer i Fuglebjerg, Julie Eleonora Walbum, som sang for ved fællessang i forbindelse med dagplejens dag tilbage i 2013. Foto: Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen

Babyboom i Næstved: 14 ledige dagplejestillinger

Næstved - 18. januar 2017 kl. 06:03 Af Mia Than West Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Dagplejen i Næstved har svært ved at rekruttere kvalificerede medarbejdere. Det betyder, at der lige nu er omkring 14 stillinger ledige. Den primære årsag er, at der er tilgang i antallet af børn, fortæller dagplejeleder i Næstved, Ole Dittmann.

- Vi søger generelt dagplejere, fordi børnetallet er steget over en bred kam i Næstved Kommune. Det handler om at give forældrene mulighed for at vælge, og vi skal kunne opretholde pladsgarantien, fortæller han.

Der er i øjeblikket ansat omkring 185 dagplejere i hele kommunen. Det tal skal ligge på omkring 200.

- Vi får ikke ansøgere nok, og det kan der være mange grunde til. Vi har haft svært ved at rekruttere de medarbejdere, vi skal. Dagplejen bliver for usmidig. Den skal være mere smidig, og derfor er vi nødt til at have et lille overskud af medarbejdere, forklarer Ole Dittmann.

Der er ansøgningsfrist til de ledige stillinger i dagplejen den 31. januar.

Læs mere i Sjællandske, onsdag.