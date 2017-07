Der skal mere liv på Axeltorv. Et skitseforslag blev præsteret for en lille skare tirsdag.

Axeltorv får sin egen bakketop

Næstved - 05. juli 2017 kl. 07:47 Af Anna C. Møhl Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det har gennem flere år været op ad bakke med at gøre Axeltorv i Næstved til et vrimmel af mennesker og aktiviteter.

Men nu skal der ske noget.

Tirsdag eftermiddag præsenterede Næstved Kommune et skitseforslag om en overdækket bakke til leg og liv på torvet.

Det skriver Sjællandske.

Rampen på torvet skjuler en underjordisk parkeringsplads, som har 46 parkeringspladser. Ved at overdække nedkørslen til P-kælderen og integrere den eksisterende legeplads i et overdækning, er det meningen af skabe et samlingspunkt på torvet. Med andre ord at vende et problem til et potentiale. Rampen vil ikke fremstå som et ar, men være et sted man kan bevæge sig henover, leger på og hænger ud ved.

Ud over at være et møbel, kan overdækningen også bruges som scene.

Den lille skare, der overværede præsentationen af bakken, var overvejende positive.

Dog anfægtede arkitekt Eva Rasmussen, om det er fornuftigt at bruge 1,5 millioner kroner på en bakke uden at reflektere over, om parkeringskælderen kan sløjfes.

- Det er Knold og Tot, at parkeringspladserne skal afgøre, hvordan torvet skal indrettes, sagde hun og inviterede forsamlingen ned i den underjordiske p-kælder.

Det var dog ikke muligt at komme ind i kælderen. Det lykkedes senere. Her kunne Eva Rasmussen konstatere, at der er 58 p-pladser, der lejes ud. Foruden p-pladser er der mandskabs- og lagerrum til vejafdelingen. Desuden har torvehandlerne lejet nogle pladser til deres faste udstyr.