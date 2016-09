Arenaen er konkurstruet

Mindre end et år efter indvielsen trues Arena Næstved af konkurs. Hvis ikke Næstved Kommune bevilger et lån på seks millioner kroner, vil arenaen ikke nå at fejre et års fødselsdag. Situationen er så alvorlig, at borgmester Carsten Rasmussen (S) og byrådet kræver en ny bestyrelse.

I byrådet er tilliden til bestyrelsen i Arena Næstved væk. Derfor er Carsten Rasmussen indstillet på, at bestyrelsen skal udskiftes. Og afløses af mere professionelle folk, der kan skabe aktivitet i arenaen og ikke mindst indtægter. Samt troværdige budgetter. Og samtidig skal der vedtages nye vedtægter for den selvejende institution.

Kræver ny bestyrelse

- Nu har arenaen snart et års fødselsdag, og der er sket for lidt. Den nuværende bestyrelse har vist, at den ikke er i stand til at drive arenaen. Vi satser på, at der kan være en ny bestyrelse fra årsskiftet. Alle må have set skriften på væggen, siger Carsten Rasmussen til Sjællandske.