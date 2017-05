Borgmester Carsten Rasmussen er forberedt på, at formanden for Arena Næstved, Carsten Haurum, præsenterer et underskud for 2017. Foto: Hans-Jørgen Johansen

Send til din ven. X Artiklen: Arena søger direktør Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Arena søger direktør

Næstved - 12. maj 2017 kl. 07:53 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Af Mogens Lorentzen

Arena Næstved skal have ny topledelse. Bestyrelsen har besluttet at ansætte en direktør, der får ansvaret for at udvikle Arena Næstved til et kraftcenter for idræt og kultur.

Arena-formand Carsten Haurum håber, at direktør-stillingen er besat senest 1. august.

Den nuværende halinspektør Kim Petersen fortsætter, og Carsten Haurum understreger, at beslutningen om at ansætte en direktør ikke skyldes utilfredshed med det nuværende personale. Men bestyrelsen har vurderet, at der mangler kompetencer, og de skal findes hos en ny direktør.

- Vi er på en rejse, hvor vi skal ændre Arena Næstved fra en forening til en forretning. I øjeblikket er vi på vej ud af startbanen, og nu skal vi snart til at flyve. Men det tager tid. Jeg er glad for, at vi har fundet en ordning, hvor Kim Petersen kan blive. Men vi skal have en mere markedsorienteret og udadvendt direktør, siger Carsten Haurum til Sjællandske.

En streg i sandet

Han har siden nytår været professionel formand for Arena Næstveds bestyrelse. Ansat af Næstved byråd.

Og så sent som mandag orienterede Carsten Haurum byrådets økonomiudvalg om situationen i Arena Næstved. Anledning: Budgettet, som viser et underskud for 2017 på godt to millioner kroner.

- Vi håber resultatet bliver bedre. Det arbejder vi alle på. Budgettet viser de udgifter og indtægter som vi kender, og er sikre på. Men vi regner med at tjene nogle penge, så underskuddet bliver mindre, siger Carsten Haurum.

Også borgmester Carsten Rasmussen er tilfreds med orienteringen fra Arena-formanden.

- Jeg har tillid til, at der tjenes flere penge. Et underskud på to millioner kroner bliver ikke slutresultatet, siger Carsten Rasmussen.