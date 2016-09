Arena-formand: Vi er ikke dygtige nok

Jeg er enig i borgmesterens kritik.Vi har ikke været dygtige nok. Og det er helt berettiget, at vi reelt er sat under administration.

Det siger formanden for Arena Næstveds bestyrelse, Hans Henrik Knudsen, med henvisning til borgmester Carsten Rasmussens (S) kritik i fredags Sjællandske i kølvandet på historien om, at arenaen mangler penge og er konkurstruet.

Hans Henrik Knudsen har stået i spidsen for projekt Arena Næstved. De første planer kom på bordet i 2012, men der skulle gå et par år før byggeriet kom i gang. I mellemtiden var projektet og prisen steget med mange millioner.

- Vi har verdens mindste administration. Og jeg må konstatere, at vores budgetter holdt ikke. Der er sket for lidt i arenaen, men nu går det bedre, siger Hans Henrik Knudsen til Sjællandske.

- Problemet er, at vi hele tiden har manglet penge. Det er derfor, at vi søger kommunen om et lån. Vi er sat under administration, siger Hans Henrik Knudsen, der er klar til sammen med den øvrige bestyrelse at forlade posterne.