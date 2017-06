Se billedserie 22-årige Anna Sofie Elsner skal bestige Kilimanjaro for at samle penge ind til Børneulykkesfondens projekt »Legeheltene«, der hjælper indlagte børn på landets hospitaler. Hun er derfor i gang med et hårdt træningsprogram, som står på masser af lange gåture - blandt andet i området ved Tystrup Sø, hvor hendes forældre bor. Fotos: Mia Than West

Anna Sofie vil bestige Kilimanjaro

Næstved - 02. juni 2017

Til september står Anna Sofie Elsner på toppen af Kilimanjaro. Det er i hvert målet. Hun er i fuld gang med en målrettet træning for at blive klar til den store tur. Sammen med knap 40 andre frivillige - både kendte og ikke kendte - skal hun bestige Afrikas højeste bjerg på 5895 meter for at samle penge ind til Børneulykkesfondens nyeste projekt »Legeheltene«, som har til formål at styrke motorikken blandt indlagte børn gennem leg og bevægelse.

- Jeg har altid godt kunne tænke mig at bestige Kilimanjaro. Det er nemt at bestige og kræver ikke så meget. Det er ikke teknisk svært, men bare en vandretur, forklarer hun.

- Det er en rigtig spændende rejse at være med på og en kæmpe udfordring. Men det er alt arbejdet værd, når udbyttet går til at hjælpe flere børn med at få mod på livet.

Anna Sofie Elsner er født og opvokset i Næstved og har også boet i Glumsø. Hun bor nu i København, men hendes forældre er for nylig flyttet til en stor gård på Tystrupvej ved Fuglebjerg, hvor hun kommer hver dag for at ride.

Anna Sofie Elsner løbetræner også, så det med at komme i form bliver ikke noget problem. Desuden har alle deltagerne fået udleveret et hårdt træningsprogram, som de skal følge de næste måneder for at blive helt klar.

Hun brænder for at hjælpe andre mennesker, og det er netop motivationen for, at hun har meldt sig til »Climb for Charity«.

- Jeg vil gerne hjælpe og gøre en forskel for de indlagte børn samtidig med at få en oplevelse. Det er super fedt at kunne kombinere de to ting, pointerer Anna Sofie Elsner.

Deltagerne skal bestige Kilimanjaro via den populære Marangu-rute, som er kendt for sin smukke natur og tropiske omgivelser. Hele turen varer 10 dage, hvoraf det tager seks dage at bestige selve bjerget. På turen skal deltagerne gennem mange forskellige typer af terræn lige fra regnskov til store gletsjere og iltfattig luft. Det kræver hård træning, viljestyrke og masser af engagement at nå toppen.

Den sidste dag står deltagerne op ved midnat for at gå det sidste stykke til toppen.

- Man har så lidt ilt, så man skal skynde sig ned igen. Men man skal lige have taget det obligatoriske billede på toppen, siger Anna Sofie Elsner.

Det koster 20.000 kr. at komme med på turen. For at samle nok penge sammen har hun flere fritidsjobs. Hun arbejder hos Mentor-Danmark og er desuden vikar i en børnehave.

Det er muligt for alle at blive højdemålersponsor for de forskellige deltagere, hvor man donerer et beløb for hver højdemeter, den pågældende deltager bestiger. Lige nu har Anna Sofie Elsner samlet 24.000 kr. ind - hvis hun vel at mærke når toppen.

- Det er også en motivationsfaktor for, at jeg giver den en ekstra skalle til træningen. Jeg forventer, det bliver en megafed oplevelse. Det bliver hårdt, og man skal virkelig støtte hinanden, erklærer hun.

Læs meget mere om turen og projektet på www.climbforcharity.dk.