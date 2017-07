Ambulanceredder losset i baghovedet

Redderen var i færd med at behandle den 24-årige, da han pludselig tændte af. Politiet kom kort efter til stedet. De forsøgte at tale manden til ro, men da det ikke lykkedes, måtte politiet tage peberspray i brug. Manden blev anholdt og sigtet for vold mod person i offentlig tjeneste og for at forstyrre politiets arbejde. Han overnattede i arresten og skal altså i dag for retten i Næstved klokken 13.