Alternativet vil i Byrådet

En meningsmåling fra juni foretaget af Gallup for Berlingske, viste, at de københavnske vælgere i stort tal springer fra Socialdemokratiet og over til Enhedslisten og Alternativet. I så stort omfang, at Enhedslisten kan ende med at overtage overborgmesterkontoret, mens Alternativet får hver 10. stemme.