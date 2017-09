Se billedserie Ali Babas Grill i Næstved har nu fået en glad smiley, efter de for nogle uger siden fik tildelt en sur en. Foto: Jeppe Hee Rømer

Ali Babas Grill er glad igen

Næstved - 09. september 2017 kl. 12:52 Af Jeppe Hee Rømer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den sure smiley er nu vendt til en glad en af slagsen hos Ali Babas Grill i Næstved. Mandag 28. august var Fødevarestyrelsen forbi grillbaren, og her blev det vurderet, at de før så kritisable forhold var bragt i orden.

Læs også: Rottelort medfører sur smiley

Fredag 11. august fik grillbaren ellers en sur smiley, fordi der blev fundet spor fra rotter på lageret. Men efter at have arbejdet på at løse problemerne er de nedadgående mundvige nu opadgående.

Den glade smiley gives, fordi grillbarens ejer, Ali Yazman, har fået sat nye skadedyrssikrede vægge op samt rengjort lagret fra ende til anden.

Rengøring og de nye vægge var også hvad ejeren var i gang med, da Sjællandske var forbi grillbaren i kølvandet på uddelingen af den sure smiley. Her lovede Ali Yazman at få bragt tingene i orden, og det har han nu papir på, at han har.