Se billedserie Den kendte bil.

Alexanders livsstil gik op i flammer

Næstved - 21. september 2016 kl. 13:57 Af Kristian Willumsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kender man Alexander Osmund, kender man hans bil. En lille lyseblå Citroën 2cv fra 1986. Alexander Osmund bil var nemlig ikke »bare« en bil. Det var en livsstil, et brand og en identitet for den nu pensionerede skoleleder fra Susålandets Skole i Glumsø. Nu er den væk, brændt og borte.

- Det gør mig ked af det. Det gør det da, siger Alexander Osmund om tabet af den bil, han var stolt ejer af på tiende år.

Bilen blev stjålet fra Alexander Osmunds hjem natten til mandag. Den blev fundet om morgenen udbrændt på en græsplæne i Rådsmandshaven.

Det eneste, der var tilbage af den forkullede bil og dens inventar, var et sæt nøgler.

Alexander Osmund er en kendt herre i Næstved. Det har hans mange år som skoleleder sikret, men hans utraditionelle køretøj har nok også haft noget at sige. Han har ikke kunnet gemme sig, når han har tøffet rundt i den lille lyseblå Citroën, der er kendt for at bære et karismatisk gult monsterklistermærke med sloganet »ATOMKRAFT? NEJ TAK«.

Alexander Osmund har ingen forstand på motorer og motordele.

Det har gjort den ældre franske petit-model dyr.

Alexander Osmund mener, at hans mekaniker ikke har modtaget under 200.000 kroner for reparationer af Citroënen.

- Jeg har nok sikret ham et lækkert sommerhus. I mit næste liv tror jeg, at det ville være en idé at blive lidt bedre til det med motorer, siger Alexander Osmund med et smil.

Smile kan han nemlig stadig, men det frustrerer Alexander Osmund, at han ikke ved, hvem der har gjort det og hvorfor.

- Politiet har spurgt, om jeg har nogle fjender. Det mener jeg ikke, at jeg har, siger han.

Han har desuden fået fortalt af politiet, at der er en vis sandsynlighed for, at bilen er blevet brugt af lyssky personer til kriminelle gerninger og derefter blevet brændt af for at skjule eventuelle spor. Den forklaring tvivler Alexander Osmund på.

- Den er jo lidt speciel i udseende og er ikke særlig diskret, og skulle den være brugt til et rambuktyveri, var den krøllet sammen. siger han og ryster på hovedet. Han kan ikke finde logikken i den voldsomme handling.