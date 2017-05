Se billedserie Foto: Lars Ole Andersen/Media Næstved

Alarm om drukneulykke satte beredskabet i gang

Næstved - 31. maj 2017 kl. 00:15 Af Helle Hansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Tirsdag aften kom der klokken 20.55 122-alarm om en drukneulykke på Karrebæk Fjord. En hundelufter gående langs Karrebæk fjord i Dyves Bro uden for Næstved, opdagede at en mindre katamaran jolle med to personer om bord var kæntret godt 200 meter fra land.

Umiddelbart så det fra land ud som om at situationen krævede redningsassistance, og der blev alarmeret via 1-1-2 der straks sendte redningsmandskab fra Midt- og Sydjællands Brand & Redning afsted samt en redningshelikopter fra JRCC.

Drukneulykken skulle være sket godt 200 meter ud for Næstved Golfklub på Karrebækvej.

Alarmen lød på, at to mand var faldet over bord fra en båd. Mens en politipatrulje og Indsatsleder Jan Pagter Simonsen fra MSBR fulgte med i situationen fra Dyves Bro, kunne man der fra konstatere at de to personer over bord, mere og mere fik tingene under kontrol og fik rejst katamaranjollen på ret køl igen.

- Det var en lille katamaran, som var væltet, og to mand var faldet over bord, men der var ingen fare på færde, siger Jan Pagter, aftenens indsatsleder fra Midt- og Sydsjællands Brand & Redning.

Da redningsbåden fra MSBR kort tid efter var omkring personerne på fjorden, kunne man der fra over radioen meddele, at situationen var under kontrol, og at alt yderligere kunne afmeldes. Herefter vendte redningshelikopteren tilbage til sit udgangspunkt, og kl. 21.25 kunne redningsbåden fra MSBR igen tages op på lands, ved isætningsstedet ved Næstved Strandjagtforening for enden af Kanalvej for atter at retunere tilgarageanlæget på Manøvej.

- Det har ganske givet set dramatisk ud inde fra land, og vi satte også en båd i fjorden og sejlede ud til katamaranen for at høre, om alt var ok. Det var det, siger Jan Pagter, så brandvæsnet kunne pakke båden sammen igen og køre hjem i god ro og orden.