Se billedserie Hold jer på den rigtige side af loven. Viggo H. Jensen er flink til at grave kartofler op og sælge dem. Men visse typer kan ikke finde ud af at betale for varerne.

Ærkedansk fænomen truet af tyveri

Næstved - 20. juli 2017 kl. 09:41 Af Tekst og foto: Anna C. Møhl Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Viggo Jensen har stor tillid til sine medmennesker. Så stor, at han hver morgen fylder sin vejbod i landsbyen Hammer med nyopgravede kartofler og gulerødder.

Men det er ikke alle, der kan modstå fristelsen til at snuppe et par kilo nyopgravede kartofler - uden at betale.

Det respektløse tyveri oplever 67-årige Viggo Jensen med jævne mellemrum.

Forleden sad han ved sit spisebord og kiggede ud på vejboden. En kvinde tog to poser kartofler og forlod Hammer uden at smide 20 kroner i pengekassen.

- Hun var sådan en ældre pædagogtype med langt gråt hår. Hun stak bare af uden at betale, fortæller Viggo Jensen.

- Hvem vil gøre sig selv til tyv for sølle 10 kroner, spørger Britta Svanholm, da hun stopper ved vejboden for at købe kartofler.

Hun synes, det er forkasteligt, at Viggo Jensens ulejlighed med at lægge og hyppe kartofler ikke honoreres med klingende mønt.

- Jeg er glad for, at Viggo gør al arbejdet. Man burde sætte pris på, at han vil gøre det, siger Britta Svanholm.

